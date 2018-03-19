Крымские татары бойкотировали выборы на оккупированном полуострове - Чубаров

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Понедельник, 19 марта 2018, 19:27

Крымские татары не голосовали на незаконных выборах президента России на оккупированном ею полуострове.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

"Меджлис крымскотатарского народа с благодарностью отмечает тотальное неучастие крымских татар в незаконных выборах 18 марта 2018 года, организованных в Крыму российскими оккупантами", - написал он.

Чубаров отметил, что своим бойкотом крымские татары "продемонстрировали всему миру наличие собственного достоинства и верности своей стране - Украине".

Как известно, 18 марта в России прошли выборы президента, Украина не разрешила рядовым россиянам голосовать на своей территории и протестовала против голосования в аннексированном Крыму.

По данным российских СМИ, аннексированный Крым показал высокую явку и приверженность Путину, хотя результат все равно был скромнее, чем на незаконном "референдуме" 4-летней давности.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что Верховная Рада в ближайшие дни примет решение о признании нелегитимным новоизбранного президента России.

Ранее Чубаров заявлял, что крымские татары, несмотря на давление и шантаж, не будут участвовать в незаконных выборах президента России в Крыму.

Украинская правда
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Темы: крымские татары Крым Росcия виборы Чубаров
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