Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Крымские татары бойкотировали выборы на оккупированном полуострове - Чубаров

Понедельник, 19 марта 2018, 18:27

Крымские татары не голосовали на незаконных выборах президента России на оккупированном ею полуострове.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

"Меджлис крымскотатарского народа с благодарностью отмечает тотальное неучастие крымских татар в незаконных выборах 18 марта 2018 года, организованных в Крыму российскими оккупантами", - написал он.

Чубаров отметил, что своим бойкотом крымские татары "продемонстрировали всему миру наличие собственного достоинства и верности своей стране - Украине".

Как известно, 18 марта в России прошли выборы президента, Украина не разрешила рядовым россиянам голосовать на своей территории и протестовала против голосования в аннексированном Крыму.

По данным российских СМИ, аннексированный Крым показал высокую явку и приверженность Путину, хотя результат все равно был скромнее, чем на незаконном "референдуме" 4-летней давности.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что Верховная Рада в ближайшие дни примет решение о признании нелегитимным новоизбранного президента России.

Ранее Чубаров заявлял, что крымские татары, несмотря на давление и шантаж, не будут участвовать в незаконных выборах президента России в Крыму.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: крымские татарыКрымРосcиявиборыЧубаров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
Все новости...
Реклама: