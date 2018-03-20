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Нардепы будут сдавать оружие на входе в Раду – закон

Вторник, 20 марта 2018, 15:58
Нардепы будут сдавать оружие на входе в Раду – закон

Верховная Рада приняла закон о порядке доступа в парламент, который узаконивает прохождение народными депутатами через раму металлоискателей.

За законопроект №8155 проголосовали 263 народных депутата.

Соответствующим документом вносятся изменения в закон о госохране органов государственной власти и должностных лиц.

Вносится правка, что "в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые, согласно этого закона, осуществляют государственную охрану соответствующего здания".

Также не будут допускаться "лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами".

Если народный депутат владеет зарегистрированным оружием, он должен будет оставлять его в специальных сейфах, которые будут размещены у входов в зал парламента.

В то же время упоминание о "ядовитых и сильнодействующих веществах" из текста документа исключили.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны народный депутат от БПП Иван Винник отметил, что при этом народные депутаты остаются неприкосновенными: никто обыскивать и осматривать их не будет.

Как известно, 15 марта с Надеждой Савченко произошел инцидент в сессионном зале Верховной Рады - по данным источников, у нее нашли три гранаты и пистолет, и коллеги вывели депутатку из помещения.

Сама Савченко на вопрос журналистов об оружии ответила уклончиво.

Сотрудники государственной охраны объяснили, что не знают, имела ли народный депутат Савченко при себе оружие, поскольку согласно законодательству не имеют права осматривать вещи нардепов.

После этого нардепы выразили инициативу относительно "разоружения" народных избранников при посещении Верховной Рады.

Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная Радаоружие
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