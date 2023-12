Туск: Евросовет согласен, что РФ, скорее всего, причастна к отравлению Скрипаля

Евросовет согласен с тем, что к отравлению в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля, скорее всего, причастна Россия

Об этом президент Евросовета Дональд Туск написал в Twitter.

"Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что, скорее всего, Россия ответственна за нападение в Солсбери, и что нет другого правдоподобного объяснения", - говорится в сообщении.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation.