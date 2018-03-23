Туск: Евросовет согласен, что РФ, скорее всего, причастна к отравлению Скрипаля

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Пятница, 23 марта 2018, 00:42

Евросовет согласен с тем, что к отравлению в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля, скорее всего, причастна Россия

Об этом президент Евросовета Дональд Туск написал в Twitter.

"Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что, скорее всего, Россия ответственна за нападение в Солсбери, и что нет другого правдоподобного объяснения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй на саммите европейских лидеров в четверг будет пытаться убедить страны ЕС выслать российских дипломатов по всей Европе.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата.

Подробнее об отравлении бывшего российского шпиона читайте в материалах "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля" и "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".

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Темы: ЕС Великобритания Росcия
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