Луценко: Дела Добкина и Новинского передадут в суд в ближайшее время

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в этом году будут переданы в суд материалы дела в отношении народных депутатов Михаила Добкина и Вадима Новинского.

Об этом он сказал с трибуны парламента, отвечая на вопросы нардепов по развитию дел в отношении депутатов, с которых ранее была снята неприкосновенность.

"Хочу сообщить, что по Добкину и Новинскому в первой половине этого года будут переданы в суд материалы досудебного расследования", - сказал Луценко.

Он также добавил, что также в суд в ближайшее время будут переданы дела нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова в так называемой "янтарной схеме".

Как известно, 8 декабря 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Новинского. Однако согласия на арест или задержание Новинского в ГПУ нет.

Регламентный комитет ВР решил, что ГПУ не предоставила достаточного количества доказательств для снятия неприкосновенности с Новинского.

Сам олигарх сказал, что готов к любому решению ВР и покидать страну не собирается.

Новинский обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира - архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.

В этом деле также объявили подозрение экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.

Также 13 июля парламент дал согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Ранее в этот день Рада рассматривала законопрокт об Конституционном суде. Группа депутатов, в частности из фракции "Самопомич" и межфракционного объединения "Еврооптимисты" блокировали трибуну парламента с двумя требованиями – включить в повестку дня законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов (со всех – ред.) и внесение на рассмотрение проекта об Антикоррупционном суде.

29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Опоблока" Михаила Добкина.

В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось,что антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по кличке "Катерина".

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета на Германию, но затем отпустили.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат имел право выехать из Украины.