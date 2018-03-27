Комиссия продолжила собеседования с судьями. В ОСД ожидают "жертвоприношения"

Высшая квалификационная комиссия 27 марта продолжила проводить собеседования с судьями, которые проходят оценивание, без участия Общественного совета добропорядочности.

Об этом говорится в сообщении на сайте ВККС.

"Уже 27 марта 2018 года состоятся следующие собеседования с судьями, которые проходят оценивание. Комиссия рекомендует судьям, в отношении которых осуществляется процедура квалификационного оценки на соответствие занимаемой должности, демонстрировать выдержку и стрессоустойчивость", - говорится в заявлении.

В ВККС отметили, что Общественный совет добропорядочности осуществляет "важную функцию в процессе оценки судейского корпуса страны" и поэтому комиссия предлагает членам ОСД "продолжать выполнение своих обязанностей и учитывать простые правила оформления документов".

"В связи с указанным ВККСУ предлагает Общественному совету добропорядочности выполнять возложенные на нее законом обязанности и способствовать оценке судей путем предоставления фундаментальных, надлежащим образом оформленных выводов и информации в отношении судей Украины. Для устранения недостатков уже поданных документов ВККСУ предоставила ОСД дополнительные 10 рабочих дней", - сообщили в квалификационной комиссии.

В свою очередь в Общественном совете заявили, что ВККС игнорирует их заявление о прекращении сотрудничества и проводит "имитацию оценки судей".

"Показательно, члены ВККС сегодня могут прибегнуть к увольнению нескольких судей, чтобы заверить и общество, и международное сообщество в легитимности и эффективности процесса оценки судей", - говорится в сообщении.

"Впрочем, вероятно, как только медийный резонанс утихнет и внимание общества уменьшится, ВККС продолжит традицию конвейера и успешно переаттестует всех судей", - добавить в ОСД

Отмечается, что такое "символическое жертвоприношение" не будет иметь никакого смысла в случае, когда остальные нечестные сохранят свои должности.

"Еще раз подчеркиваем, что квалификационное оценивания в формате конвейера будет лишено всякого смысла без установления реалистичных сроков, обеспечения прозрачности процесса и результата и отмены позорных незаконных норм, которые делают невозможным работу ОСД", - говорится в заявлении.

В Общественном совете добавили, что во вторник собеседования проходят трое судей, в отношении которых Общественный совет добродетели предоставила комиссии выводы, в том числе, и отрицательные.

Ранее Общественный совет добродетели заявила, что прекращает участие в процессе квалификационного оценки судей.

На сайте ОСД объяснялось, что "в судейском конвейере Высшая квалификационная комиссия судей Украины устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добродетели. Чтобы общественность не препятствовала такой деятельности, Комиссия своими изменениями в Регламент оценки судей технически "вытеснила" ОСД с одной из главных этапов судебной реформы - переаттестации судей".

В Высший квалификационной комиссии судей Украины заявили, что не отказываются от сотрудничества с Общественным советом добропорядочности, но могут работать и без него.