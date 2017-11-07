ГПУ обжаловала выход Каськива под залог

Генеральная прокуратура обжаловала решение Печерского районного суда Киева освободить под залог 160 тыс. гривен бывшего главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Соответствующая апелляция зарегистрирована Апелляционным судом Киева 6 ноября, передают "Українські новини".

Отмечается, что суд начнет рассматривать жалобу Генпрокуратуры 13 ноября в 11:10.

1 ноября стало известно об экстрадиции из Панамы экс-главы Госкоминвестпроекта Владислава Каськива.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был заплатить залог 160 тысяч. Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.

Также было известно, что до решения суда Каськив погасил убытки в размере почти 7,5 млн, в нанесении которых которых его обвиняет прокуратура.

Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

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Как известно, Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).