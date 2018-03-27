Из-за действия нового Уголовного процессуального кодекса с изменениями суды катастрофически не успевают выдавать разрешения на погребение умерших.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По ее информации, анализ деятельности следственных подразделений свидетельствует, что в течение 10 дней по Украине судами рассмотрено лишь около 60% ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями Нацполиции.

"У нас за эти 10 дней зафиксировано 7782 факта смерти граждан. Следователями рассмотрено 5849 фактов. То есть, это не проблема. В Единый реестр досудебных расследований внесено 1949 фактов. И именно здесь возникают определенные сложности", - подчеркивает заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад.

По его словам, от судов получено разрешений на выдачу тел для захоронения в течение суток - 794 разрешения (41% от общего количества поданных ходатайств), в течение двух суток - 753 (39%), на третьи сутки - 259 разрешений (13%). Кроме того, фиксируются сроки более четырех суток - это более 120 разрешений (или 6,5% от количества поданных ходатайств).

"Это первый момент, когда количество ходатайств в судах с каждым днем будет расти. Второе - возможность направления представлений в суды в вечернее время или в выходные дни. Это тоже пока в некоторых регионах является проблемой", - отмечает Невгад.

Он сообщил, что в его управлении уже создана рабочая группа для анализа работы следственных подразделений с момента начала действия измененного КПК (с 15 марта).

Заместитель председателя Нацполиции также отметил необходимость немедленного проведения на местах встреч с представителями судов и прокуратуры для решения проблемы.

Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия заявил, что исправленный Уголовно-процессуальный кодекс, который вступает в силу 15 марта, создает кризисную ситуацию в правоохранительной системе Украины.



По его словам, поправки в УПК, внесенные Верховной Радой, создают три существенные проблемы для правоохранительных органов:



- вводят возможность обжалования подозрения;



- делают необходимым получать судебные разрешения на проведение всех экспертиз;



- резко ограничивают сроки производств.

14 марта профильный комитет Верховной Рады принял решение, которое сможет ограничить действие исправленного Уголовно-процессуального кодекса. Он вступает в силу 15 марта.

Поправки Лозового уменьшают сроки следствия с годов до месяцев, что, по мнению их противников, позволит избежать наказания коррупционерам и бывшим членам Партии регионов. Ведь значительно увеличится количество отказов в начале расследования, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать преступления так быстро.

Кроме того, в новом УПК есть другие изменения, которые по всей стране завалят суды ходатайствами со стороны следственных органов, вынужденных обращаться за дополнительными разрешениями для проведения экспертиз. А это в свою очередь значительно осложнит работу следователей, принесет колоссальный материальный ущерб и избавит маневренности оперативников и следователей.

3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

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