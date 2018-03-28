Гройсман посочувствовал относительно Кемерово и поручил масштабную проверку

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу трагедии в российском Кемерово и поручил провести масштабную проверку безопасности людных мест в Украине.

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров в среду.

Открывая собрание, глава правительства отметил, насколько он поражен страшным пожаром в России, где погибли не только взрослые, но и дети.



"Мы знаем, насколько это ужасную боль, и поэтому я сегодня хотел бы выразить соболезнования всем родным и близким", - заявил он.

Гройсман напомнил о похожей трагедии в детском лагере "Виктория" в Одессе, которая произошла 16 сентября 2017 года.

Поэтому премьер дал поручение соответствующим органам провести проверку мест большого скопления людей на предмет безопасности.

"Сегодня мы даем от правительства поручение Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям совместно с местными органами власти начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, школ, садиков, детских клубов, всех тех мест, где находятся люди", - сказал он.

"Будет жесткий контроль по всей стране", - добавил премьер.

ГСЧС также поручено создать публичный реестр соответствия таких заведений нормам безопасности.

Кроме того, Гройсман призвал владельцев людных объектов провести соответствующую проверку самостоятельно.



"Надо обратить внимание на средства пожаротушения, пожарные сигнализации в учреждениях образования, здравоохранения, особое внимание детским садикам", - подчеркнул он.

Премьер спрогнозировал, что примерно через месяц Кабмин сможет отчитаться о результатах всеукраинской проверки безопасности.

Как сообщалось, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

По последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.

Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

Мэр Киева Виталий Кличко уже поручил обследовать все торгово-развлекательные комплексы столицы на соответствие нормам пожарной безопасности.

Евгений Кизилов, УП