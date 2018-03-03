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Штурм под ВР: 11 митингующих в больнице, одного оперируют

Суббота, 3 марта 2018, 12:20

После штурма палаточного городка в субботу утром 11 участников движения "Визволення" доставили в больницы.

Об этом говорится в сообщении на странице движения в Facebook.

"У всех обнаружены травмы головы, множественные переломы рук и ног. А у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние", - заявили в "Визволення".

В городской клинической больнице Киева №17 (проул. Лабораторный, 20) сейчас находятся 10 членов движения, в том числе шестеро участников боевых действий: Юрий Дикий (позывной "Дикий"), Никита Кашницкий (позывной "Мачете"), Александр Серов (позывной "Мак"), Юрий Маркевич (позывной "Мазур"), Виталий Заверуха (позывной "Медляк"), Евгений Русин (позывной "Мародер"), Иван Украинец, Владимир Николаець, Павел Реутов и Олег Покляцкий.

Сообщается также, что еще одного участника акции под ВР, Ореста Слободяна (позывной "Орест"), медики забрали на операцию в Александровскую клиническую больницу.

В то же время нардеп Егор Соболев сообщил, что в Печерском райотделе полиции находится 71 задержанный в палаточном городке на Грушевского участник движения "Визволення".

Как известно, утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР

"В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметили в полиции.

По данным правоохранителей, во время проведения следственных действий возле ВР в палаточном городке было изъято 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин.

Украинская правда
Темы: полицияакцииВерховная Рада
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