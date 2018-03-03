МОН советует возобновить работу учебных заведений уже с 5 марта

С понедельника, 5 марта, все учебные заведения - детсады, школы, профессионально-технические учебные заведения и вузы - могут возобновить работу в обычном режиме.

Об этом 3 марта сообщает пресс-служба МОН со ссылкой на решение кризисного комитета Минэнергетики и угольной промышленности Украины.

"Минобразования и науки направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам и местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения. Исключение могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не относящимся к газоснабжению - карантин и т.д.", - отметили в ведомстве.

В МОН обратили внимание на то, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы вузов принимает само заведение в пределах своей автономии.

"Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения", - уточнили в министерстве.

Как известно, ранее в связи с нехваткой газа в стране Министерство образования и науки рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу со 2 по 7 марта включительно, что с учетом выходных (8-11 число) составляет 9 дней подряд.

Больше о ситуации с поставками газа читайте в материале "Прикрутили". Все, что нужно знать о новой "газовой войне" и закрытых школах.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.



По результатам арбитражных производств "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".



1 марта стало известно, что "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на заседании Совета безопасности и обороны Украины в тот же день заявил, что дефицит газа в Украине – около 10 млн куб м в сутки. Он предложил ограничить потребление газа на 3-4 марта, когда еще ожидается холодная погода.

2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

Утром 3 марта президент Петр Порошенко заявил, что критическая ситуация с газоснабжением преодолена, ситуация с газообеспечением стабилизировалась, весь дефицит газа полностью покрыт.