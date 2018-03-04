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НАБУ получило доступ к информации о выигрыше Ляшко в лотерею

Воскресенье, 4 марта 2018, 15:54
НАБУ получило доступ к информации о выигрыше Ляшко в лотерею

Соломенский райсуд Киева предоставил доступ детективам НАБУ к документам обо всех выигрышах лидера "Радикальной партии", нардепа Олега Ляшко, который задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотерее в сумме 571 тыс. гривен.

Как сообщает "Судебный репортер", постановление суда от 26 февраля будет действовать в течение одного месяца.

НАБУ будет иметь доступ к документам "Украинской национальной лотереи" о выигрышах Ляшко за период с 1 января 2017 г. до 24 октября 2017 г. включительно.

Согласно письму "Украинской национальной лотереи", в течение октября 2017 года выигрыши в таких суммах не были зарегистрированы, отмечает издание.

В письме также сообщается, что информация о выигрышах (призах) в лотерею и персональные данные конкретных игроков является конфиденциальной.

Как известно, лидер РП, нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотерее на  сумму 571,045 гривен.

В представительстве УНЛ отказались комментировать выигрыши Ляшко или других игроков, заявив, что это конфиденциальная информация.

25 октября в НАПК, а 27 октября - в НАБУ заявили, что в ближайшее время проверят декларацию Ляшко о декларировании выигрыша в лотерею.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУЛяшко Олегдекларациилотореи
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