Убийство Веремия: Крысин не пришел на апелляцию

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалоб прокурора и потерпевших на приговор соучастнику убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину на 19 марта.

Об этом "Украинской правде" сообщил присутствовавший в зале заседаний юрист Маси Найем.

"Суд принял решение перенести заседание и осуществить привод Крысина на 14:00 19 марта", - сказал он.

Ранее Найем сообщил, что Крысин не явился в Апелляционный суд в связи с болезнью.

"Дело об убийстве журналиста В. Веремия. Обвиняемый Крысин и его защитник в суд не явились. Есть прокуроры, есть Евгения Закревская и Виктория Дейнека", - написал он.

Найем добавил, что в 10:15 1 марта в суд пришла телефонограмма с просьбой перенести заседание в связи с тем, что Крысин заболел.

После этого защита и прокурор ходатайствовали о приводе Крысина. Суд данное ходатайство удовлетворил.

Как известно, 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

На это решение подали апелляцию – жалобы прокурора и потерпевших на приговор Крысину должны были рассматривать в 11:00 1 марта.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как оказалось, находился Крысин.

Там соучастника убийства Веремия облили зеленкой.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

Министерство здравоохранения призвало руководство Института сердца объяснить, почему Крысин находится в детском отделении Института.



Веремия убили возле Михайловской площади в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами".

По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.

Адвокат матери Веремия Виктория Дейнека убеждена, что у Крысина есть покровители – возможно, и в правоохранительной системе.

А народный депутат Мустафа Найем писал, что Крысин в свое время работал директором фирмы "Пятый регион", сотрудники которой охраняли "Авант-Банк", аффилированный с экс-генпрокурором Виталием Яремой. Главой правления "Авант-Банка" тогда был нынешний руководитель Николаевской области и экс-нардеп от БПП Алексей Савченко.