Крысину в Институте сердца плеснули зеленкой в ​​лицо

Соучастник убийства журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014 года Юрий Крысин находится в детском отделении врожденных пороков сердца в Институте сердца.



Об этом сообщает журналист "Громадського ТБ" Богдан Кутепов в стриме из больницы, куда пришли активисты и добровольцы.



Он уточнил, что о пребывании там Крысина стало известно от ветерана АТО и участника Майдана Петренко, который пришел на обследование и столкнулся с Крысиным в больнице.

Кутепов отметил, что это отделение врожденных пороков сердца для детей, куда и детям сложно попасть.





Активисты, среди которых и представители С-14, принесли шарики и мандаринки, средство от крыс с черной лентой.

В Институте сердца скрин-шот

Они как посетители прошли в комнату и кто-то из них плеснул Крысину зеленку в лицо.

Крысин заявил, что законно лежит в больнице на обследовании.



"Я не стрелял в человека", – заявил Крысин в споре и попросил выключить камеру.

Позже Крысина выпустили в туалет умыться.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

На 14:00 на Братиславской, 3, ожидали приезда добровольцев и ветеранов АТО. Не исключают, что прибудут и пособники организатора "титушек".

Около 14:15 в отделение прибыла полиция.

С заведующей отделения Ириной Аксеновой активисты пока поговорить не смогли.



По данным волонтера Романа Синицына, Крысин лежит в палате №5032. Активисты не исключают, что придут к нему и во вторник.



1 марта в 11:00 Апелляционный суд Киева должен рассматривать апелляционные жалобы прокурора и потерпевших на приговор Крысину по делу об убийстве Веремия.

По словам Крысина, 23 февраля на заседание суда по делу о заправках он не пришел, потому что был в больнице, но ни одного заседания по делу об убийстве Веремия он не пропустил.



Как известно, 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.



Вереммя убили возле Михайловской площади в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.