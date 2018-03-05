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На соратника Медведчука в Харькове завели второе дело

Понедельник, 5 марта 2018, 20:06

Председателю Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - право народа" Андрею Лесику, которого освободили из-под стражи, предъявили подозрение в сопротивлении сотрудникам СБУ и причинении им легких телесных повреждений.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает "Укринформ".

"Лесику вручено подозрение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 342 и ч. 2 ст. 345 УК Украины, то есть в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и причинении им легких телесных повреждений", - рассказала пресс-секретарь.

Обвиняемый Андрей Лесик опубликовал соответствующий документ с подозрением. В нем отмечается, что следователь полиции просит суд избрать для Лесика меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Согласно документу, это дело касается событий 8 декабря 2017 года. Тогда сотрудники СБУ пришли к Лесику в больницу, чтобы передать ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Он отказался принимать ходатайство, между ним и сотрудниками СБУ произошел конфликт.

Лесик подтвердил журналистам, что препятствовал вручению ходатайства. Однако, по его утверждениям, сотрудники СБУ применяли к нему силу. Тогда он подал соответствующее заявление в полицию.

Как известно, экс-депутат Харьковского горсовета от партии "Видродження" Андрей Лесик был задержан и доставлен в суд 15 декабря, ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО без права залога.

18 февраля 2018 года Апелляционный суд Харьковской области сократил сроксодержания под стражей Андрею Лесику.

Лесику объявлено подозрение по ч.2 ст.110 УК Украины - "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти".

Лесик - глава Харьковской организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Во время сессий Харьковского горсовета он неоднократно демонстрировал пророссийскую позицию, говоря о конфликте на Донбассе

9 мая на Мемориале Славы в Харькове Лесик появился с георгиевской лентой. В результате произошла драка между проукраинскими активистами и их оппонентами. 

Лесика  лишили депутатского мандата как пророссийского депутата-пиарщика, "не оправдавшего доверие партии".

1 марта 2018 года суд освободил из-под стражи Андрея Лесика.

Темы: ХарьковсепаратизмМедведчук
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