Генсек НАТО: Мы не хотим новой "холодной войны"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина относительно создания нового ядерного вооружения.
Об этом сообщает Reuters.
"Запад уже отвечает на агрессивное поведение России, частью которого является и модернизация Москвой ядерных арсеналов и разработка новых видов вооружений", - заверил Столтенберг.
"Речь президента РФ Владимира Путина вписывается в линию поведения России последних лет по разработке новых вооружений и применения силы против Украины, поэтому НАТО осуществляет самое мощное усиление нашей коллективной безопасности со времен "холодной войны", - заявил генсек НАТО.
В то же время Столтенберг выразил надежду, что на этот раз удастся избежать новой гонки вооружений между РФ и странами Запада.
"НАТО не хочет новой "холодной войны". Мы не хотим новой гонки вооружений. Альянс не прибегает к зеркальным действиям в ответ на шаги со стороны России по принципу "ракета на ракету, оружие на оружие", - подчеркнул он.
Как известно, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.
Путин заявил, что не блефует, поэтому не следует раскачивать лодку "по имени планета Земля", вводя против РФ санкции и другие ограничения.
Госдеп США отметил, что использование упомянутых 1 марта президентом РФ Владимиром Путиным ядерных ракет нарушает международные обязательства Кремля.
В Пентагоне также критически восприняли заявления президента РФ Владимира Путина о новых ядерных ракетах.