Дело Штепы отфутболили в другой суд

Апелляционный суд Харьковской области направил дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, подозреваемой в сепаратизме, в Орджоникидзевский райсуд Харькова.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката Александра Тананакина.

"Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова: в предыдущем райсуде Харькова, Октябрьском, после отвода ряда судей не осталось других, которые не участвовали в рассмотрении этого дела", - отметил адвокат.

Он добавил, что в Орджоникидзевском райсуде дело еще не распределили между судьями, поэтому, когда состоится первое подготовительное заседание, не известно.

"В любом случае, суд начнет рассмотрение материалов дела. Также будет решен вопрос об избрании для Штепы меры пресечения, поскольку прежняя – домашний арест с браслетом – закончился 13 января", - рассказал Тананакин.

Относительно неявки адвокатов и самой Штепы на заседание Апелляционного суда Харьковской области 6 марта, то, по словам Тананакина, суд может рассмотреть вопрос об избрании нового суда и без них.

Как известно, Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в сепаратизме.

На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.

20 сентября 2017 года Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил для экс-мэра Славянска Штепы меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Сама Штепа в январе 2018 года на местном телевидении заявила, что планирует вернуться на пост городского головы.

7 февраля Штепа не явилась в Октябрьский райсуд Харькова на подготовительное заседание, сославшись на медицинское обследование.

Прокуратура требует отправить Штепу в СИЗО.

28 февраля защитники Штепы заявили отвод председательствующему судье Денису Чижиченку и запасному судье Натальи Васильевой.