В посольстве Украины заявили, что не получали письмо от Собчак - СМИ

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Вторник, 6 марта 2018, 23:09

В Посольстве Украины в России опровергли заявление кандидата в президенты России Ксении Собчак об обращении в дипмиссию за разрешением поехать в оккупированный Крым.

Об этом агентству "УНИАН" сообщили в посольстве Украины в РФ.

"Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали", - рассказал украинский дипломат агентству.

Как известно, Ксения Собчак заявила, что направила в посольство Украины письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.

"Я уже направила письмо в посольство Украины, жду ответ. Если и поеду в Крым, то только с территории Украины. Считаю, что так правильно будет", - сказала она.

Темы: Собчак Росcия Крым Украина
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