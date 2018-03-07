Боевики обвинили вернувшихся после обмена людей в работе на СБУ

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Среда, 7 марта 2018, 15:56

Главарь боевиков оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил, что 15 человек из тех, которые украинские власти передали в декабре 2017 года в рамках обмена пленными, оказались "агентами СБУ".

Об этом сообщает на так называемый  "официальный сайт республики".

Отмечается, что Захарченко заявил об этом во время пресс-конференции 7 марта.

"К сожалению, еще не все бывшие военнопленные прошли проверки. Пятнадцать человек, которых мы поменяли, являются агентами СБУ. По ним придется отдельно решать вопросы", - процитировали его ряд подконтрольных боевикам СМИ.

Дальнейшая судьба этих людей не уточняется.

Как известно, 27 декабря 2017 года 73 украинца вернулись домой из плена боевиков.

Сообщалось, что во время обмена заложниками украинская сторона передала боевикам 233 человека

Украинская правда
Темы: "ДНР" Донбасс Захарченко
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