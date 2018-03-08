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Луценко подтвердил задержание переговорщика Рубана

Четверг, 8 марта 2018, 22:12
Луценко подтвердил задержание переговорщика Рубана

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в Facebook.

"На КПВВ задержан Рубан. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели", - написал Тука.

Вместе с тем, на просьбу "Украинской правды" сообщить подробности задержания Тука ответил: "Никакого официального ответа еще нет".

Позже информацию о задержании Рубана подтвердил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

В комментарии к посту Мирослава Гая относительно Рубана генпрокурор написал: "Это не случайное задержание", добавив, что уверен в этом на 100%.

Он добавил, что его задержали при попытке въехать из оккупированной территории на подконтрольную Украине.

Как сообщил Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте Майорск пограничниками, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину.

По информации волонтера, преступника передали в СБУ.

"Рубан незаконно присвоил себе звание генерала и занимался внедрением агентов ФСБ в Украину под видом пленных. Для этого ему была отведена роль переговорщика", - пишет Гай.

По его информации, Рубана "пытаются отмазать" люди Виктора Медведчука.

"В интернете уже разгоняется волна, что Рубан связной Порошенко в ОРДЛО, хотя его связи с Медведчуком известны с 2014 года. Делается это для того, чтобы его отпустили", - утверждает волонтер.

В то же время, Луценко в комментарии к посту написал: "Никаких освобождений не будет".

"Украинская правда" пытается разобраться в ситуации.

Как известно, 24 февраля 2017 года руководитель центра по освобождению пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан и народный депутат Украины Надежда Савченко посетили оккупированный Донецк.

Служба безопасности Украины тогда опросила Рубана и отменила ему разрешение на пересечение линии соприкосновения.

Украинская правда

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Темы: ЛуценкоРубан АТОоружие
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