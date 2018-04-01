Президент Петр Порошенко подчеркивает, что Украина должна быть готова продемонстрировать боеспособность армии, но главным приоритетом является освобождение оккупированных территорий политико-дипломатическим путем.

Об этом он сказал в воскресенье в общении с воинами 79-й бригады. Аудио было предоставлено "Украинской правде" Администрацией президента.

"Спасибо вам за то, что вы защищаете каждый клочок украинской земли. Я понимаю, что это нелегко. Я понимаю, что иногда и выполнять приказы о прекращении огня является не легким делом", - отметил президент.

"Нам надо держать порох сухим, нам надо быть готовыми в любую минуту продемонстрировать боевые способности украинских десантно-штурмовых войск. Но сейчас главный наш приоритет - это освобождение оккупированных территорий политико-дипломатическим путем", - подчеркнул он.

Ранее в Facebook и Twitter главы государства появились сообщения с совсем другими словами его общения с военными 79-й бригады. Впоследствии они были удалены со страниц.

Там он якобы заявлял, что никто не лишает украинских военных права по приказу командиров давать достойный отпор провокациям врага.

"Более того, это их обязанность. И текущий режим прекращения огня не является исключением. Следуйте ему, но держите порох сухим, будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте!", - говорилось в тексте.

Руководитель Главного департамента информационной политики Администрации президента Андрей Жигулин объяснил "Украинской правде", что эти сообщения были опубликованы из-за ошибки сотрудника АП. В предоставленных аудиофайлах подобные слова отсутствуют.

Как сообщалось, 26 марта Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО на период пасхальных праздников с полуночи 30 марта.

Новый договор среди прочего предполагает: применять дисциплинарные меры за нарушения режима прекращения огня; отказ от наступательных действий и разведопераций; неприменение ответного огня; запрет на размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Однако боевики сорвали "пасхальное перемирие" уже через 10 минут после вступления его в силу.

За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили перемирие - ранены 2 украинских военных.

Как сообщил спикер Минобороны Максим Праута, украинские войска один раз открывали ответный огонь из стрелкового оружия.