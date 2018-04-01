Порошенко - военным: держите порох сухим, патронов не жалейте

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Воскресенье, 1 апреля 2018, 14:09
Фото пресс-службы президента

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что украинские военные должны давать отпор провокациям врага даже во время действия режима прекращения огня.

Об этом он заявил в воскресенье в общении с воинами 79-й бригады, сообщается на странице президента в Facebook.

"Рассчитываю, что на этот раз Россия-агрессор будет придерживаться режима прекращения огня. Веры Москве, конечно, нет. Над Кремль не кресты, а звезды, так что место оно какое-то не очень православное. И воины не хуже меня знают, что слово их "собеседников" с той стороны линии соприкосновения не стоит и рваного рубля", - сказал Порошенко.

По его словам, никто не лишает украинских военных права по приказу командиров давать достойный отпор провокациям врага.

"Более того, это их обязанность. И текущий режим прекращения огня не является исключением. Следуйте ему, но держите порох сухим, будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте!", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, 26 марта Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО на период пасхальных праздников с полуночи 30 марта.

Новый договор среди прочего предполагает: применять дисциплинарные меры за нарушения режима прекращения огня; отказ от наступательных действий и разведопераций; неприменение ответного огня; запрет на размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Однако боевики сорвали "пасхальное перемирие" уже через 10 минут после вступления его в силу.

За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили перемирие - ранены 2 украинских военных.

Как сообщил спикер Минобороны Максим Праута, украинские войска один раз открывали ответный огонь из стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: Порошенко АТО
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