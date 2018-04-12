Трамп уже говорит, что не обещал быстрого удара по Сирии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что не обещал быстро нанести удар по Сирии.



"Никогда не говорил, когда состоится атака на Сирию. Возможно, очень скоро или не скоро вообще!", – написал он в Twitter.



"В любом случае, Соединенные Штаты под руководством моей администрации сделали большую работу, чтобы избавить регион от ИГИЛ. Где наше "Спасибо, Америка"?".



Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018

В феврале силы правительства Башара Асада, с которым борются США и которого поддерживает РФ, начали масштабное наступление на позиции повстанцев в Восточной Гуте.

7 апреля в городе Дума, который контролировали повстанцы совершили масштабную химическую атаку, в результате которой погибли по меньшей мере 150 человек, а всего пострадали более 1000 человек.

В ночь на 12 апреля российский офицер сообщил, что правительственные войска Сирии якобы установили контроль над городом Дума.

Президент США Дональд Трамп назвал химатаку в Думе "варварским нападением". 11 апреля он заявил, что на территорию Сирии прилетят американские "умные" ракеты (в оригинале "they will be coming").

Однако впоследствии в Белом доме заявили, что силовой сценарий не единственно возможный вариант реагирования и окончательное решение президент США еще не принял.

Россия же уже начала подготовку к возможным ударам по Сирии и якобы пыталась выведать цели американских сил.

Между тем, Великобритания привела в боеготовность самолеты на кипрской базе в Акротири и переместила подводные лодки ближе к Сирии.

По данным ООН по состоянию на сентябрь 2017 года, в ходе гражданской войны войска президента Сирии Башара аль-Асада почти 30 раз применяли химическое оружие. В конце февраля в больницу попали более 10 человек с признаками отравления хлором.

Однако Россия 10 апреля заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.