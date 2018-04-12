Трамп уже говорит, что не обещал быстрого удара по Сирии

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Четверг, 12 апреля 2018, 14:04

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что не обещал быстро нанести удар по Сирии.

"Никогда не говорил, когда состоится атака на Сирию. Возможно, очень скоро или не скоро вообще!", – написал он в Twitter.

"В любом случае, Соединенные Штаты под руководством моей администрации сделали большую работу, чтобы избавить регион от ИГИЛ. Где наше "Спасибо, Америка"?".

В феврале силы правительства Башара Асада, с которым борются США и которого поддерживает РФ, начали масштабное наступление на позиции повстанцев в Восточной Гуте.

7 апреля в городе Дума, который контролировали повстанцы совершили масштабную химическую атаку, в результате которой погибли по меньшей мере 150 человек, а всего пострадали более 1000 человек.

В ночь на 12 апреля российский офицер сообщил, что правительственные войска Сирии якобы установили контроль над городом Дума.

Президент США Дональд Трамп назвал химатаку в Думе "варварским нападением". 11 апреля он заявил, что на территорию Сирии прилетят американские "умные" ракеты (в оригинале "they will be coming").

Однако впоследствии в Белом доме заявили, что силовой сценарий не единственно возможный вариант реагирования и окончательное решение президент США еще не принял.

Россия же уже начала подготовку к возможным ударам по Сирии и якобы пыталась выведать цели американских сил.

Между тем, Великобритания привела в боеготовность самолеты на кипрской базе в Акротири и переместила подводные лодки ближе к Сирии.

По данным ООН по состоянию на сентябрь 2017 года, в ходе гражданской войны войска президента Сирии Башара аль-Асада почти 30 раз применяли химическое оружие. В конце февраля в больницу попали более 10 человек с признаками отравления хлором.

Однако Россия 10 апреля заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.

Алена Рощенко, УП
Темы: Сирия США Трамп
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