В МИД уверяют, что Договор о дружбе с РФ является целостным

Договор о дружбе с Россией является целостным текстом, в котором все положения взаимосвязаны.

Такое мнение высказали заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль и советник главы МИД Тарас Качка в своей статье для DT.UA, комментируя предложения отменить действие отдельных положений договора.

"Существует и вопрос по существу - можно ли прекратить отдельные положения международного договора? Общий ответ - да, если эти отдельные положения можно отделить от остальных положений договора, которые будут сохранять силу. История Договора о дружбе, приведенная выше, показывает, что это не набор автономных вопросов, а целостный текст, в котором все положения взаимосвязаны", - убеждены авторы.

В тексте также отмечается, что Комиссия по международному праву на протяжении многих лет работает над вопросом влияния вооруженных конфликтов на договоры.

"В этой работе Комиссия достигла широкого консенсуса в том, что прекращение договора вследствие вооруженного конфликта применяется ко всему договору. Как исключение, можно прекратить только те нормы, которые можно отделить по сути и если они не были критически важными для предоставления государством согласия на обязательность договора в целом, и, главное, если продолжение выполнения других положений договора не будет несправедливым", - говорится в статье.

По мнению авторов, этим критериям не соответствовал представленный в 2015 году законопроект №0005, которым предлагалось отменить действие отдельных положений Договора.

"Если мы согласимся на продление действия положений о неприменении силы, означает ли это, что мы согласны с неприменением силы, которое включает обстрелы "Градами" жилых массивов Мариуполя? Если мы согласимся на продолжение положение о нерушимости границ - мы согласны с тем, что РФ препятствует контролю над сотнями километров границы? Если мы согласны на продолжение действия положения об уважении территориальной целостности - то согласны ли с оккупацией Крыма и Донбасса?", - спрашивают авторы.

Они также убеждены, что потеря силы всего Договора о дружбе не повлияет на урегулированные в других договорах вопросы, в частности относительно границ.

"Потеря силы Договора о дружбе не повлияет на урегулирование государственной границы между Украиной и РФ. Все домыслы о возвращении к каким-то давним границам, принадлежности Крыма или Тамани - безосновательны", - говорится в тексте.

Представители МИД подчеркивают, что Договор о дружбе с РФ "исчерпал себя во всех возможных смыслах".

Как сообщалось, 12 апреля президент Петр Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией, которая уже 4 года осуществляет военную агрессию против Украины, и выйти из всех уставных органов СНГ.

Позиция МИД относительно договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ заключается в нецелесообразности продолжения такого договора.

МИД Украины подготовил предложения о выходе из органов СНГ и денонсации или приостановке договора о дружбе с Российской Федерацией.

В правительстве объясняли, что договор о дружбе и сотрудничестве с РФ до сих пор действует, так как в нем Россия признает территориальную целостность Украины.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией подписали в Киеве 31 мая 1997 года президент Украины Леонид Кучма и президент Российской Федерации Борис Ельцин. Верховная Рада Украины ратифицировала договор законом N 13/98-ВР от 14 января 1998 года.



В документе определено, что договор заключается на 10 лет с возможностью продолжать его.