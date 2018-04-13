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В ГПУ подтвердили задержание организатора "титушок" во Франции

Пятница, 13 апреля 2018, 02:17

Генпрокуратура подтвердила информацию о задержании во Франции Армена Саркисяна, которого украинские силовые ведомства считают организатором групп "титушок" во время революции Достоинства.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"ГПУ получила официальное сообщение о задержании во Франции Армена Саркисяна - одного из организаторов групп "титушок", которые действовали во время Евромайдана", - написал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что Генпрокуратура будет готовить документы для его экстрадиции в Украину.

"У нас есть 40 дней для этого. Мы этот процесс не будем затягивать", - заявил Лысенко.

Ранее о задержании Саркисяна сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Армен Саркисян был задержан на дороге во время проверки документов. К нему избрана мера пресечения - личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая.

Украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время евромайдан.

В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия осуществила именно группа Саркисяна. Недавно арестованный Юрий Крысин был его "подшефным".

В феврале 2015 были установлены личности руководителей преступных групп, которые вербовали "титушек" для борьбы с активистами Евромайдана, среди них был Армен Саркисян, который координировал группы "титушек".

Саркисяна считают близким к бывшему нардепу Юрию Иванющенко.

После Майдана Саркисян бежал из Украины и скрывался в России.

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Темы: ГенпрокуратураМайданкриминал
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