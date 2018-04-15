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К Балуху не пускают медиков – правозащитник

Воскресенье, 15 апреля 2018, 01:10
К Балуху не пускают медиков – правозащитник

К незаконно осужденному в аннексированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху не пускают медиков.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил заместитель председателя правления "Крымской правозащитной группы" Владимир Чикригин.

"У нас нет объективной информации о состоянии здоровья Владимира Балуха, поскольку к нему не пускают медиков. Адвокаты Балуха, когда видят его на суде, замечают, что ему становится хуже, но без обследований что-то конкретное сказать невозможно",  подчеркнул он.

Правозащитник рассказал, что адвокаты активиста постоянно подают ходатайства, чтобы к Балуху допустили медиков. Но суд их отклоняет ссылаясь на то, что состояние его здоровья "не настолько критическое".

"Даже когда Балуха держали под домашним арестом, ему не разрешали съездить в Симферополь на обследование",  сказал Чикригин.

По его словам, Владимир Балух не называет сроков окончания голодовки, которую он объявил 19 марта.

"На последнем заседании ему передавали обращение украинских депутатов, в котором они призывают прекратить голодовку, но Балух пока отказывается",  сообщил правозащитник.

Раньше сообщалось, что Владимира Балуха избивают и оказывают на него психологическое давление.

Суд в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4,6 тысячи гривен).

Другое дело возбуждено против активиста из-за заявления начальника ИВС в с.Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

19 марта подконтрольный оккупантам Раздольненский районный суд избрал для Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Балух объявил бессрочную голодовку.

Адвокат Балуха Ольга Динзе заявила, что активиста избил конвой в СИЗО после рассмотрения апелляционной жалобы в его деле. По этому поводу проводится проверка.

МИД Украины неоднократно призывало Россию немедленно освободить Балуха, с тех пор как его в декабре 2016 года задержала ФСБ: защита и правозащитники заявляют, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.

Темы: политзаключенныеКрымРосcия
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