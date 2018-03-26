КИУ: Полсотни нардепов проигнорировали 90% голосований Рады в марте

В марте 51 народный депутат пропустили 90% голосований Верховной Рады, из которых пятеро - не проголосовали ни разу.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Так, среди депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц: Дмитрий Ярош, Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий) и сбежавшие нардепы Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Также сообщается, что значительная часть депутатов проголосовали лишь несколько раз.

Например, депутат от "Оппозиционного блока" Дмитрий Добкин голосовал только один раз, его коллега Денис Емельянович нажал кнопку трижды, внефракционный Константин Жеваго голосовал всего шесть раз и депутаты Михаил Добкин и Надежда Савченко по восемь раз за месяц.

Кроме того, почти не голосовали другие народные избранники, среди которых: Евгений Мураев (принял участие в 3% голосований), Олесь Довгий (3%), Сергей Кивалов (5%), Михаил Поплавский (6%), Вадим Рабинович (6% ), Наталья Королевская (8%), Семен Семенченко (9%).

Сообщается, что указанные депутаты не были на больничном или в командировке и пропустили голосования ВР по неизвестным причинам, хотя в большинстве случаев присутствовали в зале парламента.

По данным КИУ, двое нардепов от "Блока Петра Порошенко" Виктор Пинзеник и Иван Спорыш, не пропустили в марте ни одного голосования.

Отмечается, что всего в марте было проведено 15 пленарных заседаний, на которых произошло 399 голосований.

Народные депутаты, пропустили 90% голосований:

Бакулин Е.Н. Клюев С.П. Константиновский В.Л. Онищенко А.Р. Ярош Д.А. Добкин Д.М. Емельянович Д.С. Жеваго К.В. Добкин М.М. Савченко Н.В. Богомолец О.В. Левочкина Ю.В. Мураев Е.В. Солод Ю.В. Звягильский Ю.Л. Ларин С.Н. Фурсин И. Березкин С.С. Чепинога В.М. Бондарь В.В. Долгое А.С. Святаш Д.В. Шенцев Д.О. Писаренко В.В. Кивалов С.В. Богуслаев В.А. Хомутынник В.Ю. Пресман А.С. Поплавский М.М. Рабинович В.З. Левочкин С.В. Бойко Ю.А. Богдан Р.Д. Куприй В.М. Мысик В.Ю. Королевская Н.Ю. Барвиненко В.Д. Мартиняк С.В. Тимошенко Ю.В. Гиршфельд А.М. Корнацкий А.А. Джемилев М.. Климов Л.М. Семенченко С.И. Зубик В.В. Дунаев С.В. Супруненко О.И. Шуфрич Н.И. Денисенко А.П. Ивахив С.П. Матвийчук Е.Л.

Ранее сообщалось, что среди крупнейших прогульщиков заседаний Верховной Рады в 2017 году стали Дмитрий и Михаил Добкины, Вячеслав Богуслаев, Сергей Клюев и другие.

Также сообщалось, что в январе 330 народных депутатов пропустили больше половины голосований ВР за месяц.