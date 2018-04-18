Комитет Рады рекомендовал сменить 13 членов ЦИК

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал представление президента об увольнении 13 членов Центральной избирательной комиссии в связи с истечением срока их полномочий и рекомендовал к рассмотрению 14 новых кандидатов.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду, сообщает "Укринформ".

По словам главы комитета Руслана Князевича Верховной Раде будет рекомендовано освободить от должностей 13 из 15 членов ЦИК.

Также было принято решение поддержать 14 новых кандидатов, ранее предложенных президентом Петром Порошенко.

По словам, представителя президента в парламенте Ирины Луценко, теперь должно быть поименное голосование за каждого кандидата в Раде и один из них должен быть исключен.

"Те, кто наберет больше всего голосов, по тем будет выработано общее решение. Есть достаточно достойных представителей как от коалиции, так и от оппозиционных сил, есть из кого выбирать", - сказала Луценко в эфире телеканала "112 Украина".

Она отметила, что этот вопрос должен быть рассмотрен парламентариями в четверг и, она надеется, что этот вопрос консолидирует зал и день будет "результативным".

Как сообщалось, еще 1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 года – и 13-го члена комиссии.

5 февраля 2018 года президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центризбиркома.

Это 14 человек: Алла Басалаева ("Видродження"), Наталья Бернацкая (Народный фронт) Михаил Вербенский (БПП), Андрей Евстигнеев ("Батькивщина"), Ирина Ефремова ("Народный фронт"), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольский (БПП), Светлана Кустовая (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Виталий Плукар (БПП), Евгений Радченко ("Самопомич"), Татьяна Слипачук ("Воля народа"), Леонтий Шипилов (НФ), Татьяна Юзькова ("Радикальная партия Ляшко").

Президент учел кандидата от партии "Батькивщина", а вопрос о кандидатуре от фракции "Оппозиционный блок" решили согласовывать отдельно.

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