Комітет Ради рекомендував змінити 13 членів ЦВК

Комітет Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя підтримав подання президента щодо звільнення 13 членів Центральної виборчої комісії у зв'язку із закінченням терміну їхніх повноважень і рекомендував до розгляду 14 нових кандидатів.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету в середу, повідомляє "Укрінформ".

За словами голови комітету Руслана Князевича, Верховній Раді буде рекомендовано звільнити з посад 13 із 15 членів ЦВК.

Також було ухвалено рішення підтримати 14 нових кандидатів, раніше запропонованих президентом Петром Порошенком.

За словами, представника президента в парламенті Ірини Луценко, тепер має бути поіменне голосування за кожного кандидата в Раді і один із них має бути виключеним.

"Ті, хто набере найбільше голосів, по тим буде напрацьовано спільне рішення. Є достатньо достойних представників як від коаліції, так і опозиційних сил, є з кого обирати", - сказала Луценко в ефірі телеканалу "112 Україна".

Вона зазначила, що це питання має бути розглянуте парламентарями у четвер і, на її сподівання, це питання консолідує зал і день буде "результативним".

Як повідомлялося, ще 1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, а 3 лютого 2017 року – і 13-го члена комісії.

5 лютого 2018 року президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на кандидатів у нові члени Центрвиборкому.

Це 14 осіб: Алла Басалаєва ("Відродження"), Наталія Бернацька (Народний фронт); Михайло Вербенський (БПП), Андрій Євстігнєєв ("Батьківщина"), Ірина Єфремова ("Народний фронт"), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольський (БПП), Світлана Кустова (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Віталій Плукар (БПП), Євген Радченко ("Самопоміч"), Тетяна Сліпачук ("Воля народу"), Леонтій Шипілов (НФ), Тетяна Юзькова ("Радикальна партія Ляшка").

Президент врахував кандидата від партії "Батьківщина", а питання щодо кандидатури від фракції "Опозиційний блок" вирішили узгоджувати окремо.

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