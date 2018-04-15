Сирийская правительственная армия заявила об установлении контроля над Восточной Гутой

Командование сирийской правительственной армии 14 апреля объявило об установлении полного контроля над Восточной Гутой - пригородом Дамаска, который несколько лет находился под контролем повстанческих группировок.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

Заявление Минобороны Сирии подтвердили и российские военные.

Бойцы вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" и члены их семей покинули Думу, которая была последним контролируемым повстанцами городом Восточной Гуты, и отправились на север страны.

7 апреля в городе Дума, который контролировали повстанцы совершили масштабную химическую атаку, в результате которой погибли по меньшей мере 150 человек, а всего пострадали более 1000 человек.

В ночь на 12 апреля российский офицер сообщил, что правительственные войска Сирии якобы установили контроль над городом Дума.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции.

"За" резолюцию в ходе экстренного заседания СБ ООН, созванного по инициативе России, проголосовали только 3 из 15 членов - Россия, Китай и Боливия. 8 стран проголосовали против, еще 3 воздержались.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов ранения получили трое гражданских лиц.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

14 апреля на официальном сайте МИД Франции обнародовал доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, которые нанесли ракетный удар по целям в Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выразила уверенность, что ракетные удары по Сирии были как правильными, так и законными мерами против сирийского правительства, а также что удар по Сирии сдержит тех, кто использует химвещества на улицах Британии.