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На суде по делу Шабунина "пострадавший" устроил цирк

Пятница, 20 апреля 2018, 13:14

Всеволод Филимоненко, которого в июне прошлого года ударил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, пришел на заседании суда 19 апреля в боксерском шлеме.

На шее он также имел перечный баллончик, и с собой принес две калы.

Работник Нацгвардии, дежуривший в суде, просил Филимоненко сдать спецсредство на хранение, однако тот отказался и прошел в зал суда с баллончиком.

"Этот баллончик продается в обычном магазине, это перец. Я прихожу на каждое заседание с ним. Это четвертое уже", - сказал Филимоненко.

"Молодую поросль коррупционную будут судить – Виталия Шабунина", - напевал он.

Филимоненко разложил на столе флаг ЕС и США, а Шабунину вручил две каллы "не потому, что ты политический труп, а потому, что мы европейцы, и я тебя люблю".

Он демонстративно ходил по залу, протяжно распевая свои заявления, и призывал Шабунина ударить его еще раз.

Потом заявил, что благодаря этому конфликту стал узнаваемым и добавил, что после суда обязательно поблагодарит за это Шабунина.

Сторона руководителя ЦПК просила привлечь в дело эксперта Тараса Шевченко, директора "Центра демократии и верховенства права". Филимоненко называл его "обезьяной".

Примечательно, что защитники "пострадавшего" ни разу не сделали ему замечание за такое поведение.

Суд разрешил привлечь эксперта в дело, но в связи с тем, что сторона Филимоненко просила время на ознакомление с документами Шевченко, перенес заседание на 3 мая.

8 июня 2017 года "Центр информации о правах человека" сообщил о конфликте между главой Центра противодействия коррупции и Всеволодом Филимоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа", у Днепровского военкомата Киева.

Тогда Филимоненко достал газовый баллончик и прыснул в лицо Шабунину. Председатель ЦПК заявлял, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.

Сам Шабунин в соцсети Facebook обвинял Филимоненко в ведении заказной кампании с целью компрометации.

2 августа стало известно, что следственное управление фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей ЦПК.

15 января 2018 года Шабунина и Филимоненко вызывали на допрос по этому делу в Днепровский райотдел полиции Киева. Юрист ЦПК считает, что именно на допросе полиция пришла к выводу, что Филимоненко был журналистом.

Но в центре говорят, что Филимоненко, который называет себя журналистом, более известен своими провокационными роликами, а не журналистскими материалами.

Позже следствие переквалифицировало дело против Шабунина с "телесного повреждения гражданина" на "избиение журналиста", что предусматривает до 5 лет тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: судкоррупция
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