На суді у справі Шабуніна "потерпілий" влаштував цирк

Всеволод Філімоненко, якого у червні минулого року вдарив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, прийшов на засіданні суду 19 квітня у боксерському шоломі.

На шиї він також мав перцевий балончик, з собою приніс дві калли.

Працівник Нацгвардії, що чергує в суді, просив Філімоненка здати спецзасіб на зберігання, однак той відмовився і пройшов у залу суду з балончиком.

"Цей балончик продається у звичайному магазині, це перець. Я приходжу на кожне засідання з ним. Це четверте вже", - сказав Філімоненко.

"Молодую поросль коррупционную будут судить – Виталия Шабунина", - наспівував він.

Філімоненко розклав на столі прапор ЄС та США, а Шабуніну вручив дві калли "не тому, що ти політичний труп, а тому , що ми європейці, і я тебе люблю".

Він демонстративно ходив по залу, протяжно виспівуючи свої заяви, і закликав Шабуніна вдарити його ще раз.

Потім заявив, що завдяки цьому конфлікту став пізнаваним і додав, що після суду обов’язково подякує за це Шабуніну.

Хвилинне відео, яке чудово передає весь треш під час вчорашнього судового засідання. Сумно, коли прокурори реформованої прокуратури захищають ось такого "потерпілого журналіста". Прокурор Руснак, наприклад, мило посміхався, спостерігаючи за клоуном в шоломі. pic.twitter.com/5TRAVO9064 — ЦПК/Шабунін (@Shabunin) April 20, 2018

Сторона керівника ЦПК просила залучити у справу експерта від "Інституту медіа права" Тараса Шевченка. Філімоненко називав його "мавпою".

Примітно, що захисники "потерпілого" жодного разу не зробили йому зауваження за таку поведінку.

Суд дозволив залучити експерта до справи, але у зв’язку з тим, що сторона Філімоненка просила час на ознайомлення з документами Шевченка, переніс засідання на 3 травня.

8 червня 2017 року "Центр інформації про права людини" повідомив про конфлікт між головою ЦПК та Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання "Голос народу", біля Дніпровського військкомату Києва.

Тоді Філімоненко дістав газовий балончик і пирснув в обличчя Шабуніна. Голова ж ЦПК заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

Сам Шабунін у соцмережі Facebook звинувачував Філімоненка у веденні замовної кампанії з метою компрометування.

2 серпня стало відомо, що слідче управління фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників ЦПК.

15 січня 2018 року Шабуніна та Філімоненка викликали на допит у цій справі. Юрист ЦПК вважає, що саме на допиті поліція дійшла висновку, що Філімоненко був журналістом.

Але у центрі кажуть, що Філімоненко, який називає себе журналістом, більш відомий своїми багатьма провокативними роликами, а не журналістськими матеріалами.

Пізніше слідство перекваліфікувало справу проти Шабуніна з "тілесного ушкодження громадянина" на "побиття журналіста", що передбачає до 5 років в'язниці.