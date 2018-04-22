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Порошенко заявил, что процедуры для предоставления автокефалии УПЦ уже начались

Воскресенье, 22 апреля 2018, 19:18

Президент Петр Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. 

Об этом глава государства сообщил вечером 22 апреля.

"Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ. Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата", - отметил Порошенко.

По его словам, накануне Синод принял к рассмотрению обращение от президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине, постановление Верховной Рады в его поддержку и соответствующие обращения иерархов Украинской православных церквей.

Напомним, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

Украинская правда

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Темы: церковьПорошенко
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