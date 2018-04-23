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Суд по делу о взятке Холодницкому перенесен на май

Понедельник, 23 апреля 2018, 13:40

Шевченковский районный суд Киева перенес подготовительное заседание в уголовном производстве о предложении взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому с 23 апреля на 14 мая.

Об этом сообщает в понедельник Facebook-страница суда.

"Сообщаем, что в связи с неправильностью определения состава суда дело по обвинению Натальи Овчаренко - обвиняемой по ч.4 ст.369 и Геннадия Подберезного - обвиняемого по ч.4 ст.369 снято с рассмотрения", – говорится в сообщении.

Подготовительное судебное заседание по данному делу назначено на 14 мая 2018 года на 15 час. 00 мин.

Информацию о номере зала в котором будет происходить судебное заседание сообщат дополнительно.

21 сентября 2017 года судья Геннадий Подберезный и его коллега Наталья Овчаренко пришли к руководителю САП и пытались дать Назару Холодницкому взятку в 50 000 долларов за закрытие уголовного производства в отношении Овчаренко, которую уже уволили.

Адвокаты судьи Подберезного настаивают на открытии производства против самого Холодницкого, поскольку утверждают, что он провоцировал их подзащитного к даче взятки.

Украинская правда
Темы: ХолодницкийАнтикоррупционная прокуратурасудвзятка
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