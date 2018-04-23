Суд у справі про хабар Холодницькому перенесли на травень

Шевченківський районний суд Києва переніс підготовче засідання у кримінальному провадженні про пропозицію хабара керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому з 23 квітня на 14 травня.



Про це повідомляє в понеділок Facebook-сторінка суду.

"Повідомляємо, що у зв’язку із неправильністю визначення складу суду справу за обвинуваченням Наталі Овчаренко – обвинуваченої за ч.4 ст.369 та Геннадія Підберезного – обвинуваченого за ч.4 ст.369 знято з розгляду", – йдеться в повідомленні.

Підготовче судове засідання у зазначеній справі призначено на 14 травня 2018 року о 15 год. 00 хв.

Інформацію щодо номеру залу у якому відбуватиметься судове засідання повідомлять додатково.

21 вересня 2017 року суддя Геннадій Підберезний та його колега Наталія Овчаренко прийшли до керівника САП і намагалися дати Назару Холодницькому хабар у 50 тисяч доларів за закриття кримінального провадження стосовно Овчаренко, яку вже звільнено.

Адвокати судді Підберезного наполягають на відкритті провадження проти самого Холодницького, оскільки стверджують, що він провокував їхнього підзахисного до дачі хабара.