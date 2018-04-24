Порошенко: Государство не будет вмешиваться в деятельность единой поместной церкви

Государство никоим образом не будет вмешиваться в деятельность единой поместной церкви в Украине.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Укринформ.

"Мы отнюдь не вмешиваемся в церковные дела. И новая церковь отнюдь не будет государственной церковью. Это я отдельно подчеркиваю и утверждаю. И никто со стороны светских лидеров, или руководителей государства не будет указывать, как креститься и в какой храм ходить, каким образом должны проходить церковные процедуры, кто является более канонической церковью, кто менее канонической церковью", - заявил президент.

"Но есть православная традиция - на территории государства должна быть одна церковь. У нас на сегодняшний день есть минимум три и это очень вредно для государства ", - добавил он.

"Никто не вправе закрывать ни одному человеку путь к Богу. Никто не вправе указывающим перстом говорить, эта церковь является канонической, а эта - нет. Потому что за церковью стоят миллионы верующих и им надо открыть двери церквей и объединить церкви, прекратить распри", - заявил Порошенко.

"И последние 4 года сделали чудо. А как объяснить верующим, что в церкви молятся за другое государство, тем больше государство-агрессор, а как объяснить, что отказываются отпевать героя АТО, который погиб, потому что якобы он принадлежит к церкви другой конфессии, - напомнил он.

Порошенко подчеркнул, что считать украинскую землю канонической территорией другого государства неприемлемо.

"Если кто-то будет думать, что он будет использовать церковь для борьбы или для стимулирования пятой колонны в Украине - мы не можем это позволить", - добавил глава государства.

17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.