Порошенко: Держава не буде втручатись у діяльність єдиної помісної церкви

Держава жодним чином не буде втручатися у діяльність єдиної помісної церкви в Україні.

На цьому наголосив президент України Петро Порошенко під час ефіру на програмі "Свобода слова" на ICTV, передає Укрінформ.

"Ми аж ніяк не втручаємося у церковні справи. І нова церква аж ніяк не буде державною церквою. Це я окремо наголошую і стверджую. І ніхто з боку світських лідерів, чи керівників держави не буде вказувати, як хреститися і до якого храму ходити, в який спосіб мають відбуватися церковні процедури, хто є більш канонічною церквою, хто є менш канонічною церквою", - заявив президент.

"Але є православна традиція – на території держави має бути одна церква. У нас на сьогоднішній день є мінімум три і це надзвичайно шкідливо для держави", - додав він.

"Ніхто не вправі закривати жодній людині дорогу до Бога. Ніхто не вправі указуючим перстом казати, ця церква є канонічною, а ця – ні. Бо за церквою стоять мільйони віруючих і їм треба відкрити двері церков і об’єднати церкви, припинити чвари", - заявив Порошенко.

"І останні 4 роки зробили диво. Бо як пояснити віруючим, що в церкві моляться за іншу державу, тим більше державу-агресора, бо як пояснити, що відмовляються відспівувати героя АТО, який загинув, бо нібито він належить до церкви іншої конфесії, - нагадав він.

Порошенко наголосив, що вважати українську землю канонічною територією іншої держави неприйнятно.

"Якщо хтось буде думати, що він буде використовувати церкву для боротьби, або для стимулювання п’ятої колони в Україні – то ми не можемо це дозволити", - додав глава держави.

17 квітня президент України зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

Патріарх УПЦ КП Філарет підтримав рішення президента Петра Порошенка і висловив сподівання, що Вселенський Патріарх вирішить визнати українську церковну автокефалію.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Микола Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

Згодом в УПЦ МП оприлюднили заяву, в якій назвали звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.