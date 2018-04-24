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Порошенко: Ходить в московскую церковь никто не запрещает

Вторник, 24 апреля 2018, 03:58

В Украине действует свобода вероисповедания и никто не может запретить посещать церковь, центр которой находится в государстве-агрессоре России.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Укринформ.

"Мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что в Украине есть свобода совести, свобода веры. И если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства в России - это их право. Никто не имеет права указывающим перстом запрещать посещать" , - сказал он.

Вместе с тем, президент убежден, что решение о получении Украинской православной церкви Томоса или грамоты на автокефалию "вызовет огромный подъем украинского национального духа".

Порошенко прокомментировал возможную реакцию России на возможную автокефалию для УПЦ и угрозы  кровопролитием в Украине в таком случае.

"Мы украинцы, и государство Украина не боится России. Мы это доказываем уже 4 года во время кровавой агрессии. Кровь Россия проливает на украинской земле. Сегодня это - тысячи украинцев, убитых и раненых, которые являются результатом российской военной агрессии. Мир называет это гибридной войной", - сказал он.

Президент подчеркнул, что украинцы являются ответственной нацией и не дадут расшатать ситуацию внутри страны, когда они хотели бы, чтобы пролилась кровь: " Вы помните организацию псевдоветеранских маршей и лагерей; известная народная депутатка с российскими агентами завезла в Украину оружие и обсуждали, 400 или 1000 человек должны погибнуть, чтобы начать в Украине хаос. Мы не дадим им никакого повода, чтобы таким образом дискредитировать Украину ".

Как сообщалось, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

Темы: церковьПорошенко
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