Порошенко: Ходити у московську церкву ніхто не забороняє

В Україні діє свобода віросповідання і ніхто не може заборонити відвідувати церкву, центр якої знаходиться в державі-агресорі Росії.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час ефіру на програмі "Свобода слова" на ICTV, передає Укрінформ.

"Ми маємо діяти відповідально, щоб продемонструвати, що в Україні є свобода совісті, є свобода віри. І якщо хтось хоче відвідувати церкву, центр якої знаходиться за межами нашої держави в Росії – це їх право. Ніхто не має права указуючим перстом забороняти відвідувати", - сказав він.

Поруч з цим, президент висловив переконання, що рішення про отримання Українською православною церкви Томоса або грамоти на автокефалію "викличе величезний підйом українського національного духу".

Порошенко прокоментував ймовірну реакцію Росії на можливу автокефалію для УПЦ і погрози про кровопролиття в Україні у такому випадку.

"Ми українці, і держава Україна не боїться Росії. Ми це доводимо вже 4 роки під час кривавої агресії. Кров Росія проливає на українській землі. Сьогодні це - тисячі українців вбитих і поранених, які є результатом російської військової агресії. Світ називає це гібридною війною", - сказав він.

Президент підкреслив, що українці є відповідальною нацією і не дадуть розхитати ситуацію всередині країни, коли вони хотіли би, щоб пролилася кров.

"Ви пам’ятаєте організацію псевдоветеранських маршів і таборів; відома народна депутатка з російськими агентами завезла в Україну зброю і обговорювали, чи 400 чи 1000 людей мають загинути, щоб започаткувати в Україні хаос. Ми не дамо їм жодного приводу, щоб таким чином дискредитувати Україну", - нагадав він.

Як повідомлялось, 17 квітня президент України зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

Патріарх УПЦ КП Філарет підтримав рішення президента Петра Порошенка і висловив сподівання, що Вселенський Патріарх вирішить визнати українську церковну автокефалію.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Микола Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

Згодом в УПЦ МП оприлюднили заяву, в якій назвали звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.