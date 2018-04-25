Сытник обещает "трогать власть за самые чувствительные места"

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Среда, 25 апреля 2018, 12:07

Директор НАБУ Артем Сытник заявляет, что его ведомство не подчинялось и не будет подчиняться любой постороннему лицу, или чиновнику.

Об этом он сказал во время брифинга в среду.

"Я не знаю точное количество дел, которое расследуется в отношении меня, или первого заместителя. Или они открыты, или они закрыты ... В чем вы видите, что Сытник на коротком поводке Что изменилось в политике НАБУ за последние 3 года? Мы как трогали власть , так и будем ее трогать, за самые чувствительные места ", - сказал Сытник.

"Никто, ни на никакой поводок никого не посадит", - добавил он.

В то же время во время брифинга Сытник заявил, что за последние три года его ведомство достигло в борьбе с коррупцией больше, чем все правоохранительные органы Украины за последние 20 лет.

Также он сообщил, что 24 апреля сотрудники Национального антикоррупционного бюро в Киеве задержали сотрудника Службы безопасности Украины на взятке в более 47 000 долларов.

Александр Шумилин, УП
Темы: Сытник НАБУ
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