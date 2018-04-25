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Ситник обіцяє "трогати владу за самі чутливі місця"

Середа, 25 квітня 2018, 12:07

Директор НАБУ Артем Ситник заявляє, що його відомство не підпорядковувалося і не буде підпорядковуватися будь-якій сторонній особі, чи чиновнику.   

Про це він сказав під час брифінгу у середу.

"Я не знаю точну кількість справ, яка розслідується щодо мене, чи першого заступника. Чи вони відкриті, чи вони закриті… В чому ви бачите, що Ситник на короткому повідку? Що змінилося в політиці НАБУ за останні 3 роки? Ми як трогали владу, так і будемо її трогати, за самі чутливі місця", - сказав Ситник.

"Ніхто, ні на ніякий поводок нікого не посадить", - додав він.

Водночас під час брифінгу Ситник заявив, що за останні три роки його відомство досягло у боротьбі з корупцією більше, ніж всі правоохоронні органи України за останні 20 років.

Також він повідомив, що 24 квітня співробітники Національного антикорупційного бюро у Києві затримали співробітника Служби безпеки України на хабарі у понад 47 тисяч доларів.

Олександр Шумілін, УП
Теми: СитникНАБУ
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