НАБУ завершило расследование скандального дела "Трейд Коммодити"

В Национальном антикоррупционном бюро заявили о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Минобороны, подозреваемых в хищении государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что 28 марта подозреваемым и адвокатам были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

В Национальном бюро уточняют, что заместитель министра обороны, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, а также должностное лицо Департамента внутреннего аудита Минобороны подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением ").

А также фактический владелец коммерческого предприятия, поставляло топливо для Министерства обороны, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК.

Ранее сообщалось, что экспертиза подтвердила растрату 149 миллионов гривен при закупке Министерством обороны топлива у фирмы "Трейд Коммодити".

Отмечалось, что подозреваемым готовятся финальные подозрения.

Как известно, 11 октября 2017 года детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороныгенерал-лейтенанта Игоря Павловского.

Согласно сообщению НАБУ, речь идет о коррупционной схеме с растраты государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Обвинение просило избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 75 млн гривен. Однако заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський выразил готовности взять Павловского на поруки.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

Он не признает своей вины.

16 октября следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

Соломенский районный суд Киева 17 октября отпустил Трофименко под личное обязательство и распорядился надеть на него электронный браслет.

Позже Соломенский районный суд Киева арестовал 149,3 млн гривен на счетах компании "Трейд Коммодити" в одесском банке "Пивденный".

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити", которое также выиграло аукционы "Укрзализныци" на поставку дизтоплива на 2,91 млрд грн, стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Сам Грановский отрицает свою причастность к компании "Трейд Коммодити" и готов сотрудничать с НАБУ.

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