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В оккупированном Донецке восстановили связь "Vodafone" - жители

Суббота, 28 апреля 2018, 01:52

Жители оккупированного Донецка подтверждают восстановление мобильной связи "Vodafone Украина" в городе.

Об этом пишет Радио Свобода.

В частности, в Кировском районе около 23:00 сигнал внезапно восстановился на полную мощность, сейчас телефоны показывают полную шкалу. Жители Буденновского района также сообщают о восстановлении связи.

Другие жители сообщают, что в Калининском и Киевском районах связи так и нет.

Перед этим в социальных сетях некоторые пользователи сообщали, что связь возобновилась, однако не у всех.

Как известно, мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой "ДНР" по компании "Vodafone-Украина".

Позже в компании заявили, что представители Vodafone работают над восстановлением связи на территории ОРДЛО, но имеют определенные трудности с выполнением работ и допуском на территорию, где возникло повреждение.

24 января в компании заявили, что даже если Vodafone получит официальное разрешение на въезд на оккупированную территорию, компания никого не посылать в ОРДО без гарантий безопасности.

В оккупированных районах Луганской области восстановили мобильную связь оператора "Vodafone Украина" 24 апреля.

Темы: ДонецкоккупацияДонбассмобильная связь
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