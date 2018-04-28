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В окупованому Донецьку відновили зв’язок "Vodafone" – жителі

Субота, 28 квітня 2018, 01:52

Жителі окупованого Донецька підтверджують відновлення мобільного зв'язку "Vodafone Україна" в місті.

Про це пише Радіо Свобода.

Зокрема, у Кіровському районі близько 23:00 сигнал раптово відновився на повну потужність, зараз телефони показують повну шкалу. Жителі Будьонівського району також повідомляють про відновлення зв’язку.

Інші жителі повідомляють, що у Калінінському та Київському районах зв’язку так і немає.

Перед цим у соціальних мережах деякі користувачі повідомляли, що зв’язок поновився, однак не у всіх.

Як відомо, мобільний оператор "Vodafone-Україна" 11 січня повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "ДНР" щодо компанії "Vodafone-Україна".

Пізніше у компанії заявили, що  представники Vodafone працюють над відновленням зв'язку на території ОРДЛО, але має певні труднощі з виконанням робіт і допуском на територію, де виникло пошкодження.

24 січня у  компанії заявили, що навіть якщо Vodafone отримає офіційний дозвіл на в’їзд на окуповану територію, компанія нікого не надсилатиме в ОРДО без гарантій безпеки.

В окупованих районах Луганської області відновили мобільний зв'язок оператора "Vodafone Україна" 24 квітня.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонецькокупаціяДонбасмобільний зв'язок
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