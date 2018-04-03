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Саакашвили проиграл в Украине все суды по статусу беженца

Вторник, 3 апреля 2018, 14:47

Кассационный административный суд Верховного суда не удовлетворил жалобу адвокатов экс-президента Грузии, лидер партии "Движение новых сил" Саакашвили на решение об отказе в удовлетворении его иска о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Об этом заявил Руслан Чернолуцкий, передает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее постановление было вынесено Кассационным админсудом 28 марта.

Кассация была подана защитой Саакашвили 6 февраля.

В ней адвокаты обжаловали решение Окружного административного суда Киева и Киевского апелляционного административного суда, которые отказались признавать незаконным и отменять решение Управления государственной миграционной службы Украины в Киевской области об отказе в предоставлении экс-президенту Грузии статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите, после лишения его гражданства Украины.

"Суд не посчитал нужным вызвать адвокатов Саакашвили для осуществления профессиональной защиты его прав интересов и рассмотрел данный спор без вызова сторон на предварительное заседание", - подчеркнул Чернолуцкий.

По его мнению, таким образом суд непрозрачно и предвзято рассмотрел данное дело, в связи с чем Саакашвили намерен отстаивать дальше свои права по данному вопросу в Европейском суде по правам человека.

Как известно, 5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждается в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Саакашвили.

3 января Окружной административный суд Киева признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

В июле 2017 президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под таким анкетой.

Киевская власть выслала Саакашвили в Польшу, откуда он триумфально прорвавсяв Украины 10 сентября 2017.

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Темы: СаакашвилибеженцыЕС
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