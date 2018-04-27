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Бубенчику снова не смогли избрать меру пресечения

Пятница, 27 апреля 2018, 17:33

Суд по избранию меры пресечения майдановцу Ивану Бубенчику, подозреваемому в посягательстве на жизнь правоохоранителя и незаконном обращении с оружием, перенесли на 17 мая.

Соответствующее решение в пятницу объявил следственный судья Печерского райсуда Киева Алексей Слколов.

Заседание перенесли из-за отсутствия народных депутатов, которые подали ходатайство о взятии Бубенчика на поруки.

Суд попросил защиту активиста обеспечить присутствие депутатов на следующем заседании.

Прокуратура просила применить к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

По мнению обвинения, Бубенчик может скрываться от следствия и суда и уничтожить или исказить доказательства.

В то же время, адвокаты утверждали, что подозрение и риски являются необоснованными, доказательства – ненадлежащими, задержание майдановца было незаконным, а он должным образом не уведомлен о подозрении.

В частности, по словам защиты, в процессе обыска оружие было изъято не у Бубенчика, а у другого лица.

Сам активист, комментируя журналистам свое подозрение, сказал, что не понимает, "как можно обвинять защитника народа".

Отвечая на вопрос, будет ли он носить электронный браслет в случае, если суд удовлетворит ходатайство прокуратуры, он утверждал, что не будет.

"Прокуратура на сегодя день вообще не служит народу Украины", – отметил Бубенчик.

Ранее, 24 апреля суд перенес избрании меры пресечения Бубенчику в связи с неявкой других двух адвокатов.

5 апреля Бубенчику и его защитникам врученили новое подозрение.

Сейчас Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 и ч.1 ст. (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

17 апреля ГПУ подала новое ходатайство в суд об избрании меры пресечения активисту евромайдана Ивану Бубенчику.

Соня Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: БубенчиксудЕвромайдан
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