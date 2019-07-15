Луценко сходил в НАБУ на допрос из-за дела против майдановца Бубенчика

Источник: "Украинская правда"

Генеральный прокурор Юрий Луценко сходил на допрос в Национальное антикоррупционное бюро в связи с передачей им резонансного дела против участника Евромайдана Ивана Бубенчика другому составу прокуроров.

Прямая речь: "Я не считаю необходимым обсуждать детали".

"У меня также есть предупреждения о неразглашении данных досудебного следствия, поэтому точно цитировать вопросы (допроса – УП) и ответы не имею права. Но в целом, это дело не имеет никакого юридического значения".

"Генпрокурор любых лет независимости Украины, собственно и до этого, и в любой стране, имеет право менять группу прокуроров. Порядок определения эффективности/неэффективности действующим законодательством не определяется (Луценко сменил прокуроров в деле якобы из-за неэффективности следствия – УП)".

Детали: Отвечая, сколько вопросов задали генпрокурору, Луценко сказал, что в целом, вместе с изложением его прав и обязанностей, было 3 страницы текста.

По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, допрос длился около 50 минут.

Глава ГПУ сказал, что нынешняя группа прокуроров во главе с его заместителем Анжелой Стрижевской считает недоказанной версию об умышленном убийстве Бубенчиком бойцов "Беркута". Якобы подозрение ему предъявили без показаний, кто именно стрелял, без видеозаписей, данных негласных следственных (розыскных) действий и тому подобное.

Также Луценко рассказал, что Бубенчику "несколько изменили квалификацию", подчеркнув, что тяжесть преступления не изменена.

Адвокаты пострадавших, по словам главы ГПУ, а не обжаловали смену подозрения Бубенчику.

В то же время, генпрокурор не стал рассказывать, где сейчас находится подозреваемый.

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