Луценко сходил в НАБУ на допрос из-за дела против майдановца Бубенчика
Источник: "Украинская правда"
Генеральный прокурор Юрий Луценко сходил на допрос в Национальное антикоррупционное бюро в связи с передачей им резонансного дела против участника Евромайдана Ивана Бубенчика другому составу прокуроров.
Прямая речь: "Я не считаю необходимым обсуждать детали".
"У меня также есть предупреждения о неразглашении данных досудебного следствия, поэтому точно цитировать вопросы (допроса – УП) и ответы не имею права. Но в целом, это дело не имеет никакого юридического значения".
"Генпрокурор любых лет независимости Украины, собственно и до этого, и в любой стране, имеет право менять группу прокуроров. Порядок определения эффективности/неэффективности действующим законодательством не определяется (Луценко сменил прокуроров в деле якобы из-за неэффективности следствия – УП)".
Детали: Отвечая, сколько вопросов задали генпрокурору, Луценко сказал, что в целом, вместе с изложением его прав и обязанностей, было 3 страницы текста.
По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, допрос длился около 50 минут.
Глава ГПУ сказал, что нынешняя группа прокуроров во главе с его заместителем Анжелой Стрижевской считает недоказанной версию об умышленном убийстве Бубенчиком бойцов "Беркута". Якобы подозрение ему предъявили без показаний, кто именно стрелял, без видеозаписей, данных негласных следственных (розыскных) действий и тому подобное.
Также Луценко рассказал, что Бубенчику "несколько изменили квалификацию", подчеркнув, что тяжесть преступления не изменена.
Адвокаты пострадавших, по словам главы ГПУ, а не обжаловали смену подозрения Бубенчику.
В то же время, генпрокурор не стал рассказывать, где сейчас находится подозреваемый.
Знать больше: Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть
История вопроса:
- 12 июля стало известно, что НАБУ вызвало на допрос Луценко в связи с передачей им дела Бубенчика другому составу прокуроров.
- Иван Бубенчик – бывший военный, участник Евромайдана. В феврале 2016 года появилось интервью с Бубенчиком, в котором он рассказывал, что якобы убил двух бойцов "Беркута" на Институтской 20 февраля 2014 года.
- В апреле 2018 года ГПУ вручила подозрение Бубенчику в том, что около с 7 до 8:00 утра 20 февраля 2014 на Майдане Независимости он совершил 3 прицельные выстрелы из охотничьего карабина "Сайга М3" (7,62x39).
- Ему инкриминировали убийства сотрудника правоохранительного органа, выполнявшего служебные обязанности, и военнослужащего, охранявшего общественный порядок, а также покушение на убийство военнослужащего, приобретение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК).
- В апреле 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу майдановца Ивана Бубенчика.
- Новый старший прокурор в деле Бубенчика Анжела Стрижевская заявила, что отозвала подозрение против Бубенчика, так как считает егонеубедительным.
- После этого Бубенчику объявили новое подозрение - по ст. 348 и ч.1 ст. (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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