Луценко вызвали на допрос в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос генпрокурора Юрия Луценко в связи с передачей им резонансного дела в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика другому составу прокуроров.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, обнародовав повестку о вызове.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с курирующим заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования", - написала Сарган.

Луценко вызывают на 15 июля.

По словам пресс-секретаря генпрокурора, поводом для такого решения в апреле прошлого года стали заявления участников Революции Достоинства и публикации СМИ о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014 года.

"Генеральный прокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших. Этим адвокатом является Александр Горошинский, известный защитник "беркутов" и самого Януковича", - отметила Сарган.

Она добавила, что производство зарегистрировано по ч.1 ст.364 (злоупотребление властью) УК.

"Орган досудебного расследования – Национальное антикоррупционное бюро Украины. Что ж, реванш продолжается. Теперь, кроме януковичей и медведчуков, генпрокурор Луценко мешает и НАБУ", - подытожила Сарган.

Подробнее о делах Мадана читайте в материале: Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть

Напомним: