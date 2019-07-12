Луценко вызвали на допрос в НАБУ

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Пятница, 12 июля 2019, 15:25

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос генпрокурора Юрия Луценко в связи с передачей им резонансного дела в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика другому составу прокуроров.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, обнародовав повестку о вызове.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с курирующим заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования", - написала Сарган. 

Луценко вызывают на 15 июля.

 

По словам пресс-секретаря генпрокурора, поводом для такого решения в апреле прошлого года стали заявления участников Революции Достоинства и публикации СМИ о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014 года.

"Генеральный прокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших. Этим адвокатом является Александр Горошинский, известный защитник "беркутов" и самого Януковича", - отметила Сарган.

Она добавила, что производство зарегистрировано по ч.1 ст.364 (злоупотребление властью) УК.

"Орган досудебного расследования – Национальное антикоррупционное бюро Украины. Что ж, реванш продолжается. Теперь, кроме януковичей и медведчуков, генпрокурор Луценко мешает и НАБУ", - подытожила Сарган.

Подробнее о делах Мадана читайте в материале: Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть

Напомним: 

  • Иван Бубенчик – бывший военный, участник Евромайдана. В феврале 2016 появилось интервью с Бубенчиком, в котором он рассказывал, что якобы убил двух бойцов "Беркута" на Институтской 20 февраля 2014 года.
  • В апреле 2018 года ГПУ вручила подозрение Бубенчику в том, что около с 7 до 8:00 утра 20 февраля 2014 на Майдане Независимости он совершил 3 прицельные выстрелы из охотничьего карабина "Сайга М3" (7,62x39).
  • Ему инкриминировали убийства сотрудника правоохранительного органа, выполнявшего служебные обязанности, и военнослужащего, охранявшего общественный порядок, а также покушение на убийство военнослужащего, приобретение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК).
  • В апреле 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу майдановца Ивана Бубенчика.
  • Новый старший прокурор в деле Бубенчика Анжела Стрижевская заявила, что отозвала подозрение против Бубенчика, так как считает его неубедительным.
  • После этого Бубенчику объявили новое подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 и ч.1 ст. (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Украинская правда

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Темы: Луценко Генпрокуратура НАБУ допрос Бубенчик


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