Прокурор: К Бубенчику нельзя применить закон об амнистии

Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской считает, что закон об амнистии участников Революции достоинства, не может быть применен к подозреваемому Ивану Бубенчику.

Об этом он сообщил изданию УНИАН.

"Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там нет статьи 115 (УК), там только есть статья о покушении на правоохранителей", - сказал он.

"А в-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен", - сказал Донской.

Закон об амнистии участников Революции Достоинства был принят парламентом 21 февраля 2014 года.

Как известно, 3 апреля ГПУ вручила подозрение Бубенчику, который рассказывал, как стрелял на Майдане в правоохранителей. Его подозревают в убийстве двух правоохранителей.

Бубенчика подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленное убийство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч1 ст. 263 УК).

В законе об амнистии указана лишь 348 статья УК. Статей 115 и 263 УК в законе нет.

Во вторник суд избирает ему меру пресечения.

Депутат Владимир Парасюк и Семен Семенченко готовы взять Бубенчика на поруки.