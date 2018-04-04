Министр внутренних дел Арсен Аваков говорит, что допустил так называемый "прорыв границы" экс-президентом Грузии Михеилом Сакашвили, чтобы "не допустить кровопролития".

Об этом глава МВД поведал в интервью изданию LIGA.net.

На вопрос, какова его роль в истории с Саакашвили, была ли это его идея - лишить политика гражданства, Аваков ответил: "Нет, не моя".



"Саакашвили – это человек, который готов ради собственной красивой политической позы использовать все, что угодно. Это моя оценка его как политика. Использовать фрустрацию населения, обманутые ожидания, разочарование, несбывшиеся пока светлые надежды и раскрученный антикоррупционный ажиотаж – все, что угодно, чтобы привлечь к себе людей, и чтобы потом обмануть, положив в карман политические дивиденды", – говорит министр.

"Мне такого рода политики как Саакашвили – противны. И он даже не считает, что это плохо. Для него это просто и естественно – как дышать. Увы", – добавил Аваков.

На вопрос "Зачем вы позволили такому плохому человеку, как вы говорите, прорвать границу и создать площадку в виде лагеря под Верховной Радой?", глава МВД ответил:

"Был выбор: либо кровавое столкновение, либо то, что случилось. Пограничники мне звонили и спрашивали: "Нам открывать огонь?". Я отвечал: "Вы что, идиоты? Нет, конечно!". И вот давайте решим: это я позволил нескольким проходимцам публично нарушить границу Украины, или надо было, чтобы там было 15 трупов?".

На ремарку, что в подобной ситуации в США, например, были бы трупы, глава МВД ответил:

"Почти наверняка! Думаю, к сожалению, в следующий раз, при подобной попытке - трупы будут и в Украине... Но в той ситуации я принял такое решение – не допустить крови".

"Но я не думаю, что поступок Саакашвили принес ему счастье и успех. Мы прошли беспрецедентное количество судов на пути выдворения из страны этого человека как нарушившего границу. И судебная процедура прошла безукоризненно", – заявил министр.

Как известно, в июле 2017 президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.



Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под таким анкетой.



В 2018 году украинские власти выслали Саакашвили в Польшу, откуда он триумфально прорвался в Украину 10 сентября 2017.