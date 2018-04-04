Рада отчитала Сытника с Холодницким: претензии БПП, НФ и Ляшко совпали

Верховная Рада заслушала в среду отчеты руководителей НАБУ Артема Сытника и САП Назара Холодницкого, после чего фракции выразили свою оценку деятельности антикоррупционных органов.

Первым выступил руководитель фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Он заявил, что вместо борьбы с коррупцией НАБУ и САП, чьи руководители получают "космические зарплаты", занимаются самопиаром и "обслуживают интересы политических кланов".

"У вас в штате НАБУ работает около 20 человек в пресс-службе, получают по 60 тысяч зарплаты, и часто в интернете видим платную рекламу", - отметил Ляшко.

Он обратился к парламенту с требованием как можно быстрее избрать аудитора НАБУ, а к Холодницкому - уйти в отставку на время расследования дела против него.

Виктория Войцицкая от "Самомопочи" также отметила недостаточную борьбу с коррупцией в Украине, но мягче отнеслась к Сытнику и Холодницкому. Она перечислила самые очевидные, на ее взгляд, примеры коррупции в стране и обратилась к руководителям НАБУ и САП с призывом качественнее выполнять свои обязанности.

От фракции "Народный фронт" выступил его председатель Максим Бурбак. Он, как и Ляшко, упрекнул антикоррупционные органы их "высокими зарплатами" на фоне отсутствия реальных результатов работы.

Так же, как и лидер Радикальной партии, нардеп обвинил Сытника и Холодницкого в "скандальном пиаре" посредством публичного конфликта друг с другом.

Также Бурбак повторил тезисы Ляшко, обвинив НАБУ в выполнении заказов "политических группировок".

Сергей Власенко от "Батькивщины" уже не был столь категоричен. Он признал неэффективность двух антикоррупционных органов, но причиной этого назвал влияние на них Администрации президента и других представителей власти.

Он призвал Холодницкого и Сытника наконец разорвать "пуповину зависимости от действующей власти" и становиться "реально независимыми".

Представитель группы "Воля народа" Сергей Шахов заявил, что к руководителям антикоррупционных бюро и прокуратуры в обществе большое доверие, и они должны лучше его оправдывать. Он упрекнул эти органы, что они не проверяют на коррупцию луганского губернатора Юрия Гарбуза.

От фракции "Блок Петра Порошенко" выступил Алексей Гончаренко. Он набросился на руководителей НАБУ и САП с резкой критикой и в основном повторил претензии Ляшко и Бурбака. Также вспомнил о миллиардных расходах бюджета на антикоррупционные органы, об отсутствии привлеченных к ответственности коррупционеров, о конфликте между Сытником и Холодницким и о необходимости срочного аудита НАБУ и САП.

Как сообщалось, ранее главы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры неоднократно заявляли, что передают в суды множество дел против коррупционеров, но там они застревают.

В среду Ситник і Холодницький заявили в Раде, что конфликта между их ведомствами нет.

Евгений Кизилов, УП