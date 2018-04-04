Холодницкий и Сытник пришли в Раду вместе: Конфликта нет

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пришли в Верховную Раду вместе и говорят, что конфликта между их ведомствами нет.

Об этом они заявили с трибуны парламента 4 апреля, куда их вызвали из-за дела Холодницкого.

Зайдя в зал, директор НАБУ и руководитель САП сели вместе, а в своих отчетах перед парламентом ссылались друг на друга.

"Мы сегодня присутствуем для информирования о состоянии борьбы с коррупцией двумя нашими правоохранительными органами – САП и НАБУ. Уже 2,5 года мы работаем в этом направлении и достигли значительных результатов. Больше, думаю, Артем Сергеевич (Сытник – ред.) дополнит мое выступление – он имеет больше статистических данных сегодня", - сказал Холодницкий.

Он также добавил, что многие хотят, чтобы были уволены и он, и Сытник.

"Многие хотят, чтобы кресла эти освободились. Многое для этого делается, но процесс борьбы с коррупцией запущен, он идет", - сказал Холодницкий.

В свою очередь Сытник сказал, что никакого конфликта между НАБУ и САП нет.

"Создание антикоррупционной прокуратуры фактически спасло НАБУ от надзора ГПУ. Мы – парламент и команда НАБУ – создали действительно независимый, аполитичный орган, который сейчас работает эффективно", - сказал Сытник.

Он добавил, что есть производство по Холодницкому, но конфликта нет.

"Никакого конфликта между НАБУ и САП нет. Есть определенное уголовное производство, есть определенные материалы, которые переданы в компетентные органы: если это касается уголовного кодекса – то в ГПУ, дисциплинарного производства – в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Не нужно спекулировать на этом процессе. Нет никакого конфликта", - сказал директор НАБУ.

Сытник добавил, что сегодня "детективы НАБУ и прокуроры САП работают в штатном режиме".

Как известно, НАБУ опубликовало в YouTube фрагменты записанных разговоровруководителя САП Холодницкого. Всего в сети есть пять коротких записей разговоров.

Ранее сообщалось, что в жалобе главы НАБУ Артема Сытника упоминаются эпизоды вмешательства руководителя САП Назара Холодницкого в дела по нардепу Георгию Логвинскому, бизнесмену Олегу Бахматюку, мэру Одессы Геннадию Труханову, экс-главе НАПК Наталье Корчак и помощнику Олега Ляшко Александру Богачеву, который предлагал взятку Ульяне Супрун.

В марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Генпрокурор изменил подследственность по делу Холодницкого, процессуальное руководство осуществляет генеральная инспекция ГПУ.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материалах: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

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